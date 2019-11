Juventus, Chiellini riprende a correre: "Finalmente si torna in campo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Finalmente si torna in campo!". Giorgio Chiellini non vedeva l'ora: il capitano della Juventus ha postato via Facebook un breve video in cui lo si vede alle prese con alcuni esercizi aerobici e di corsa. Niente di particolarmente complicato, e ovviamente nessun contatto col pallone, ma tanto basta per entusiasmare i tifosi bianconeri, che aspettano il centrale per la seconda parte di stagione.