Juventus, colpa del solito ginocchio: con Khedira appuntamento nel 2020

Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sami Khedira non tornerà in campo prima del 2020. Il centrocampista tedesco domani sarà sottoposto ad intervento di pulizia artroscopica, necessario per il persistere del fastidio al ginocchio sinistro riscontrato negli ultimi giorni. Pedina fondamentale nello scacchiere di Sarri nella prima parte della stagione, Khedira torna sotto i ferri per quel ginocchio che negli ultimi anni lo ha più volte fermato. Per la ripresa bisognerà attendere il nuovo anno.