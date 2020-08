Juventus, comincia il mercato dell'era Pirlo: chieste informazioni sull'ex compagno Morata

Tra i nomi sondati dalla Juventus per l’attacco, secondo quanto rivela Sportitalia, spunta anche quello di Alvaro Morata. Il club bianconero avrebbe sondato la disponibilità dell'Atletico Madrid a farlo partire: parliamo di un giocatore che il nuovo mister Andrea Pirlo conosce benissimo, essendo stato suo compagno di squadra. Per l'attaccante iberico una stagione da protagonista con l'Atletico Madrid, seppur priva di titoli: 34 gettoni in Liga con 12 gol, 7 in Champions League (3 gol) e 2 in Supercoppa.