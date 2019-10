Juventus, corsia preferenziale per Orsolini. Già individuate le cifre

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

C'è una possibilità concreta che Riccardo Orsolini, ala del Bologna, possa fare ritorno alla Juventus. Lo sostiene Tuttosport che racconta della chiacchierata fra il calciatore e Fabio Paratici allo stesso tavolo del premio Scopigno, svoltosi lunedì ad Amatrice, con la Juve che ha una corsia preferenziale per il suo acquisto dopo che nella scorsa estate il Bologna lo ha riscattato per 15 milioni di euro. Individuate anche le cifre per il riacquisto: 20 milioni di euro nel 2020, 30 nel 2021.