Juventus, Cuadrado: "Martedì vogliamo il risultato. Inter? Una battaglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore della Juventus Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Ho rivisto più volte il gol che ho segnato all’Atletico, però c’è stato il rammarico di aver pareggiato quella partita, anche se è vero che la prestazione a Madrid ha lasciato cose positive contro un avversario difficile. Noi ci portiamo dietro questo sapendo che stiamo migliorando, seguendo sempre di più quello che ci chiede il tecnico. Tutte le partite di Coppa sono difficili, e noi dobbiamo avere questa consapevolezza, per scendere in campo con la voglia di fare risultato, stando sempre attenti a tutto e a tutti. Favorite per arrivare in fondo? Le solite, le grandi, ma le partite si devono sempre giocare”.

Sulla posizione di terzino: “Il ruolo di esterno è da sempre stato il mio, io sono sempre a disposizione del Mister per dare alla squadra il 100% di quello che posso, soprattutto in questo momento in cui c’è qualche infortunato. Ne ho già parlato anche con Barzagli, sicuramente la sua esperienza ci aiuterà moltissimo”.

Sull’Inter: “L’Inter è una grande squadra, sta lottando per essere li, e noi daremo il massimo: domenica sarà una grande battaglia e speriamo di essere al 100%