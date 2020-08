Juventus, da 8 anni non arrivava un solo trofeo in una stagione. L'ultima volta c'era Conte

vedi letture

Vincere, per la Juventus, non è importante: è l'unica cosa che conta, recita il famoso adagio. Ecco perché dopo l'eliminazione di ieri sera in Champions, non può che esserci del rammarico in casa bianconera. Il sentimento, poi, è ben motivato anche dai numeri visto che l'ultima volta che la squadra di Torino ha concluso una stagione con uno solo dei quattro trofei stagionali (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Champions League) risale addirittura a otto anni or sono. Era la stagione 2011/12, quando con Conte allenatore venivano messe le basi per la scalata a suon di vittorie in campo nazionale. Sufficiente tornare un anno indietro, invece, per trovare l'ultima stagione in cui la Juventus non ha portato a casa neanche un trofeo.