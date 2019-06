© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juve prepara il blitz di mercato per Kieran Trippier, terzino destro del Tottenham e della Nazionale inglese. Stando a quanto riportato da The Times, la società bianconera avrebbe già individuato nell'esterno di Bury il possibile sostituto di Joao Cancelo, possibile partente direzione Manchester City, tanto da aver pronta un'offerta da 30 milioni di sterline da recapitare agli Spurs. Per l'ex Burnley, nei giorni scorsi, si era parlato anche di un interessamento di Napoli e Inter.