Juventus, dall'Inghilterra: Ramsey può già salutare a fine stagione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Sun Aaron Ramsey potrebbe lasciare la Juventus dopo una sola stagione. Il gallese, arrivato a parametro zero in estate. 19 presenze in questa stagione, solo 8 di esse da titolare. L'ultima volta in cui Sarri lo ha scelto dal primo minuto risale allo scorso 19 gennaio contro il Parma. Il quotidiano inglese sottolinea come molti tifosi dell'Arsenal accetterebbero di buon grado il suo ritorno. 29 anni, Ramsey ha giocato con i Gunners per otto anni e mezzo, vincendo tre FA Cup.