© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus guarda in Francia per il futuro. Come riportato da L’Equipe, i bianconeri avrebbero infatti messo gli occhi su Rayan Ait-Nouri, esterno mancino classe 2001 in forza all’Angers. Per il calciatore al momento sarebbe un testa a testa tra i bianconeri a il Paris Saint-Germain. Per il giovane talento sette presenze e due assist in Ligue 1.