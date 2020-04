Juventus, dalla Spagna: Cristiano Ronaldo indica Umtiti come rinforzo per la difesa

Cristiano Ronaldo vuole Samuel Umtiti alla Juventus. È quanto riportato dal portale spagnolo Don Balon, che spiega come il difensore francese potrebbe lasciare il Barcellona in estate e l’attaccante portoghese avrebbe indicato al club bianconero proprio il suo nome per rinforzare una difesa che inevitabilmente andrà svecchiata. Umtiti era titolare nel club blaugrana in tandem con Gerard Piqué fino al momento in cui si è infortunato. Con i suoi 26 anni potrebbe rappresentare un partner ideale per Leonardo Bonucci, magari in alternanza con un ancora inesperto Matthijs De Ligt.