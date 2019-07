Juventus, Daniele Tognaccini farà parte dello staff di Sarri

© foto di PhotoViews

Come riporta Gazzetta.it, è in arrivo un nuovo rinforzo per lo staff di Maurizio Sarri. Il nuovo allenatore della Juventus si avvarrà della preziosa collaborazione di Daniele Tognaccini: lo storico responsabile di Milan Lab, in rossonero fino all'estate 2018, lavorerà a stretto contatto con il tecnico dei Campioni d'Italia