Juventus, De Ligt: "Vertonghen il mio esempio. Lavoro duro per crescere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Premiato come giocatore olandese dell'anno, Matthijs De Ligt, il difensore centrale della Juventus parla così al De Telegraaf dei confronti con i grandi olandesi del passato: "Conosco tutti i grandi, Ronald Koeman, Johan Cruijff, Marco van Basten e Ruud Gullit, ma sfortunatamente non li ho mai visti giocare a calcio. Trovo più speciale succedere a Jan Vertonghen. Come numero quattro, è stato il mio esempio all'Ajax. La Juve? Sono in una nuova nazione e so che nulla è facile. All'Ajax il nostro vero segreto era la squadra. Alla Juventus ognuno ha un programma personalizzato di lavoro, per ogni giocatore viene studiato ciò di cui ha bisogno e si lavora per migliorare su dei punti specifici. Lo trovo un fattore molto positivo. La gara con la Fiorentina? Lavorerò duro, spero di dare al calcio quello che hanno dato campioni come Van Persie, Robben, Koeman e Kuyt".