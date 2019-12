© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se da una parte Merih Demiral si sente fortemente juventino, dall'altra sa benissimo che a gennaio il suo destino potrebbe essere lontano dalla Continassa. Dopo il no al Manchester United in estate infatti, i bianconeri potrebbero dare il via libera al turco che ha tanti estimatori. In Italia piace ancora al Milan, mentre in Inghilterra lo vorrebbero sia Tottenham che Arsenal. Il prezzo è di 30 milioni di euro ma è anche possibile che ogni discorso venga rinviato all'estate, magari dopo l'Europeo dove il centrale potrebbe essere protagonista con la Turchia nello stesso girone degli azzurri. A riportarlo è Il Corriere di Torino.