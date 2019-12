© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Fanatik, Merih Demiral ha dichiarato circa il suo futuro e di un possibile trasferimento: "Ho sentito queste voci. Ma come ho detto uno dei miei obiettivi è cercare di dare il 100% in ogni partita che gioco e in allenamento. Finché lo faccio, è probabile che le cose vadano bene per me. Come sempre, continuo a concentrarmi sul mio lavoro".

Sullo scarso utilizzo: "La Juventus è una delle squadre più importanti al mondo, una squadra con i migliori difensori del passato e del presente e, naturalmente, è fantastico essere qui. Il raggiungimento di questi livelli faceva parte dei miei piani ma non pensavo che sarei approdato alla Juventus così rapidamente".