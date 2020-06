Juventus, difficile il recupero di Higuain per mercoledì: in dubbio anche Chiellini

Problema assenze per Maurizio Sarri. La finale di Coppa Italia è alle porte visto che i bianconeri mercoledì sera affronteranno il Napoli nell’ultimo atto del trofeo nazionale. Diverse defezioni ancora per il tecnico bianconero che, come riporta Tuttosport non dovrebbe avere a disposizione ancora Gonzalo Higuain. Il Pipita scalpita per tornare in campo ma la possibilità di schierare Cristiano Ronaldo centravanti può permettere all’attaccante di recuperare con calma. Anche Chiellini, Demiral e Ramsey restano in forte dubbio.