© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus comincia anche il percorso stagionale in Coppa Italia (domani, alle 20.45, ospiterà l'Udinese). Alla vigilia del match, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa soffermandosi in particolare anche sugli uomini a disposizione per la difesa: "De Ligt e Rugani in campo? Vi potete aspettare di tutto. De Ligt come avevamo già detto è in netta ripresa e poi l'ultima partita ce lo ha confermato. Rugani, come aveva detto pure il direttore prima della partita con la Roma, per noi è importante e dunque è tenuto in considerazione anche per domani".

Domani c'è il rischio che la partita dia meno stimoli?

"Domani dobbiamo giocare una partita dopo una gara in cui abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Non è facile ma dobbiamo riuscirci perché per noi tutte le competizioni sono un obiettivo. Dobbiamo trovare motivazioni e forza per ricaricare le batterie in poche ore, pur sapendo che non sarà facile".