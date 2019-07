Juventus, domani vertice Sarri-Paratici. Si pensa a Gabriel Jesus

© foto di Imago/Image Sport

Come riportato da Rai Sport, domani mattina Maurizio Sarri avrà un vertice con Fabio Paratici e si parlerà delle ultime trattative di mercato. Al di là di Mauro Icardi, intriga molto il nome di Gabriel Jesus, che potrebbe compenetrarsi meglio con Cristiano Ronaldo. Il calciatore non è felicissimo al Manchester City dove è chiuso da Sergio Aguero. Romelu Lukaku piace, ma è una manovra più per infastidire l’Inter. Capitolo terzino, il tecnico sembra voler provare in quel ruolo Juan Cuadrado.