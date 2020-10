Juventus, Douglas Costa al Bayern sblocca Chiesa: i dettagli dell'offerta alla Fiorentina

Con Douglas Costa diretto al Bayern Monaco in prestito, Federico Chiesa adesso è davvero a un passo dalla Juventus e Sky Sport riporta le cifre dell'operazione ormai ben avviata tra i bianconeri e la Fiorentina. Prestito oneroso biennale da 2 milioni per il primo anno e 8 per il secondo con obbligo di riscatto da 40 milioni dalla stagione 2021/2022, legato al verificarsi di una tra queste tre condizioni: piazzamento tra le prime quattro della Juve, che Chiesa giochi il 60% delle partite per un minimo di 30 minuti o faccia almeno 10 gol e 10 assist. Si chiude? Manca il rinnovo con la società gigliata, un passo che il figlio d'arte deve assolutamente fare per andare in prestito biennale a Torino. E per farlo Chiesa vuole rinnovare alle stesse cifre, con l'obiettivo di tutelarsi in caso di mancato riscatto dalla Juve: una richiesta che Commisso per ora ha respinto.