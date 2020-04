Juventus, Douglas Costa vuole restare ma alla finestra ci sono tutti i top club

Se la Serie A dovesse ripartire, Douglas Costa proverà a conquistarsi una conferma che al momento appare quanto mai difficile. Il brasiliano, nella stagione che doveva essere quella del rilancio, ha deluso. Per questo Paratici lo ha inserito nella lista dei giocatori che potrebbero tornare utili per gli scambi o per eventuali cessioni estive. Alla finestra c'è il Manchester City di Guardiola, che lo conosce bene e che potrebbe accoglierlo volentieri in Premier. Senza scordarsi che ai bianconeri interessa Gabriel Jesus. Anche lo United non è indifferente al suo talento e con Pogba tra gli obiettivi, qualcosa potrebbe succedere. In Spagna lo seguono sia Real Madrid che Barcellona, anche perché il suo ingaggio da 6 milioni non può altro che essere appetibile per i soli top club. Tra cui figura ovviamente anche il PSG, onnipresente quando si parla di campioni da acquistare. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.