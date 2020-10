Juventus, duello con il Barcellona per il talento dell'Ajax Ryan Gravenberch

vedi letture

Non solo in campo, Juventus e Barcellona sono pronte a sfidarsi anche sul mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, bianconeri e blaugrana si stanno muovendo per Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 dell'Ajax. Il giovane centrocampista è ormai un punto fermo della squadra di Ten Hag e ieri è stato uno dei protagonisti nel 13-0 rifilato al Venlo. Gravenberch ha tutto per diventare uno dei centrocampisti più forti dei prossimi dieci anni, per questo motivo Juventus e Barcellona, entrambe alle prese con un'opera di ringiovanimento della rosa, hanno deciso di puntare forte su di lui.