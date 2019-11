© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da El Pais, Paulo Dybala ha parlato di Maurizio Sarri: "Ha un modo di intendere il gioco completamente differente. Per me e credo anche per gli altri attaccanti è più divertente. Teniamo di più la palla e creiamo più occasioni. Ti permette di rischiare e fare qualcosa di differente perché sai che potrai avere un'altra opportunità. E questo ti dà moltissimo: impari, giochi veloce e attacchi tutto il tempo. Ci sono partite in cui creiamo 20 occasioni da gol, immaginate cosa significhi per un attaccante".