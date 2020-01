© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can pronto a lasciare la Juventus. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, la trattativa con il Borussia Dortmund, che riporterebbe il mediano in patria, ha subito uno brusca accelerata nella giornata di ieri. I gialloneri - si legge - sono passati all'attacco, visto che nelle ultime settimane era spuntato anche l'interesse dell'Everton di Carlo Ancelotti. Jans-Joachim Watzke, ceo del Borussia Dortmund ha chiamato Andrea Agnelli e dato il via al dialogo. Ad agevolare l’affare possono essere anche gli ottimi rapporti che legano lo stesso Watzke ad Agnelli. L'affare potrebbe andare in porto per una cifra compresa tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Ci sono ancora dettagli da limare su prezzo e formula, ma regna un moderato ottimismo.