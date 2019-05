Attraverso il proprio profilo Twitter, il centrocampista della Juventus Emre Can ha voluto dedicato un pensiero al tecnico Massimiliano Allegri dopo il festeggiamento del suo primo Scudetto con la Juventus: "Significa tantissimo per me vincere la Serie A nella mia prima stagione in questo meraviglioso club. Questo trionfo appartiene ai miei compagni, ai tifosi e allo staff. Voglio congratularmi con Andrea Barzagli per la fantastica carriera, ti auguro il megli per il futuro amico. Inoltre vorrei prendermi un momento per una menzione speciale a Mister Allegri. Questa incredibile persona è stata parte molto influente nei successi del club in questi anni, ma anche per il mio sviluppo personale negli ultimi dodici mesi. E' stato un onore aver giocato per te".

Also I would to take a moment to give a special mention to Mr Allegri. This incredible person has been such an influential piece of this clubs success over the years but also to my personal development in the last 12 months. It has been an honour to have played for you.

— Emre Can (@emrecan_) May 20, 2019