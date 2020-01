Il mercato di gennaio della Juventus ruota attorno ad Emre Can. Dipenderà dal futuro del centrocampista tedesco la strategia bianconera: 30 milioni è la valutazione. Al momento nessuna trattativa intavolata, sebbene Bayern e Borussia Dortmund, riporta Tuttosport, abbiano tastato il terreno. In caso di cessione le ipotesi per sostituirlo sono Leandro Paredes del Paris Saint-Germain e Thiago Alcantara del Bayern. Quest'ultimo è in scadenza di contratto nel 2021 e potrebbe arrivare a un prezzo ragionevole. In caso di permanenza, Emre Can potrebbe essere reinserito nella lista Champions, dalla quale è stato escluso per la fase a gironi, al posto dell'infortunato Sami Khedira.