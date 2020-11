Juventus-Ferencvaros in numeri: 62% possesso palla per Pirlo. Danilo il più cercato

Il tabellone dello Stadium recita 2-1, e alla fine la Juventus ha tenuto a casa la vittoria. Ma che fatica contro il Ferencvaros, anche se i numeri raccontano di una partita tutto sommato controllata dai bianconeri. La squadra di Pirlo ha infatti tenuto palla per il 62 per cento del tempo, contro il 38 degli ungheresi. 7-2 i tiri in porta, e in questo caso è evidente la differenza tra primo (3-2) e secondo tempo (4-0). In totale, i bianconeri hanno completato 650 passaggi, più del doppio rispetto ai 303 del Ferencvaros, con una percentuale di riuscita decisamente superiore: 87% a 76%. Il calciatore con più passaggi ricevuti dai compagni è stato Danilo (106, di cui 97 riusciti), seguito da De Ligt (103-96) e Arthur (101-90).