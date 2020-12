Juventus-Fiorentina, Viviano promuove La Penna: "Rosso giusto, i due rigori non c'erano"

L'ex portiere viola e noto tifoso fiorentino, Emiliano Viviano, ha commentato stamane l'impresa della squadra di Prandelli ieri contro la Juventus, osite di Lady Radio: "Ne avevamo bisogno, avevamo già visto dei miglioramenti nelle ultime due partite. Quando non arrivano i risultati si fa dura: penso al nostro faro Ribery, che era stato in difficoltà, o a Callejon che aveva avuto il Covid. Ma certo una partita come quella di ieri ti può dare grande entusiasmo. Per noi soprattutto! Fortunatamente ci ho vinto quattro/cinque volte contro la Juventus... Poi sicuramente se la Fiorentina si trova dove in quella posizione di classifica vuol dire che se lo è meritato, però si può dare continuità dopo ieri e veramente si può fare il salto di qualità".

La Penna è stato criticato molto.

"Io sono sempre molto onesto: Cuadrado ha fatto un'entrata da rosso diretto, ma Borja due falli in 60 minuti. E per me non c'erano i due rigori. Ci sono dinamiche inconcepibili, come il penalty dato al Verona contro di noi".