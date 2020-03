Juventus già al lavoro con l'entourage di Higuain per futuro. Rinnovo e cessione legati a Sarri

vedi letture

La sua maglietta numero 21 è stata l’ultima in vendita sui canali ufficiali della Juventus, Gonzalo Higuain l’ha messa in mostra con un avvio di stagione importante, salvo poi calare di condizione come tutta la squadra nell’ultimo periodo. E in futuro? Il punto interrogativo - sottolinea il Corriere di Torino - resta d’obbligo. Perché dal primo luglio l'argentino entrerà nell’ultimo anno di contratto e a novembre la carta d’identità dirà 33. Con il suo ingaggio da 7,5 milioni netti più bonus che imporrebbe un ruolo da top player, mentre strada facendo il rendimento di Higuain si è stabilizzato attorno a quello tipico di un comprimario, di lusso ma pur sempre comprimario.

Dialogo continuo - Ecco perché - prosegue il Corriere di Torino - nei dialoghi tra la Juve e gli agenti di Higuain si continua a parlare anche o soprattutto di rinnovo, che sia "tattico" per rafforzare la posizione sul mercato della società o effettivo lo si capirà poi. Un summit forse decisivo è in programma ad aprile, quando le idee sulle strategie della Juve potranno essere un po’ più definite. Vien da sé che la presenza di Sarri rappresenterebbe una solida base su cui costruire la permanenza del Pipita, se i risultati dovessero portare la Juve a valutare realmente nuove soluzioni anche la posizione di Higuain tornerebbe in forte discussione.