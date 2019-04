Fonte: tuttojuve.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da JTV, il difensore della Juventus Paolo Gozzi ha parlato del debutto con i bianconeri: "All’inizio non me l’aspettavo. Pensavo di andare lì e guardare, magari entrare 10 minuti. Quando ho scoperto che avrei giocato titolare ero felicissimo e allo stesso tempo avevo un po’ di timore. Ma mi hanno dato tanti consigli, soprattutto il mister e i giocatori più esperti come Barzagli, Bonucci, Dybala e anche Bernardeschi. Non era facile, ma sapevo che era l’opportunità della vita e dovevo giocare come sempre. E’ stato il giorno più bello della mia vita. A chi lo dedico? A mia madre, lei c’è sempre stata”.