ufficiale Genoa, Gozzi si trasferisce in Francia al Red Star

Rientrato da un prestito semestrale al Pescara, per Paolo Gozzi Iweru (22) è già tempo di ripartire. Il difensore italo-nigeriano è andato in prestito per una stagione al Red Star, società che milita nella terza serie francese.

Cresciuto nella Juventus, Gozzi ha poi giocato al Fuenlabrada in Spagna, per poi venire ingaggiato dal Genoa nell'estate 2022 e trasferirsi temporaneamente al Cosenza. Ha vestito la maglia azzurra fino alla selezione under 19.