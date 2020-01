© foto di www.imagephotoagency.it

In una intervista al Daily Telegraph, il centravanti della Juventus Gonzalo Higuain ha parlato della lotta Scudetto e della forza della squadra bianconera: "Ora siamo completamente in linea con le idee di Sarri e questo è positivo perché mancano solo quattro mesi a fine stagione e non possiamo fallire ora. Se cadi ad inizio stagione, ad Agosto, poi è possibile recuperare. Ma se fallisci ora, il gioco è finito. La Juve è una squadra che può vincere anche se giocano tutti male. I nostri principali rivali per lo Scudetto siamo noi stessi. Con questo voglio dire che se abbiamo fatto così bene finora e all'improvviso qualcuno inizia a vincere titoli al posto nostro è perché noi ci siamo rilassati".