Juventus, Higuain: "Io e Sarri tiriamo fuori il meglio l'uno dall'altro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Interpellato dal Telegraph, il centravanti della Juventus Gonzalo Higuain ha parlato così del suo rapporto con Maurizio Sarri, iniziato a Napoli e rinsaldatosi al Chelseae e in bianconero: "Ho imparato molto da tutti dagli allenatori che ho avuto, ma non c'è dubbio che Sarri ottiene il meglio da me. Non si arrende mai. Lui è testardo e con me aiuta. Abbiamo un buon rapporto ma, dato che siamo entrambi testardi, a volte ci scontriamo. Però è un dibattito costruttivo. Non c'è niente di sbagliato nell'essere testardi: se non sei abbastanza testardo, non hai successo. Penso che Sarri e io tiriamo fuori il meglio l'uno dall'altro. Era con me nella mia annata migliore ed è per questo che mi conosce così bene. Lui mi ha definito un animale da gol. Il problema è che Sarri a me non lo ha mai detto. So che lo ha detto agli altri, ma non a me. Al Chelsea avrei potuto fare di meglio. Ma penso che ciò che ho fatto non sia male, siamo riusciti a vincere l'Europa League e raggiungere la Champions League. Le persone si aspettavano di più da me, ma penso che gli obiettivi fossero in linea per il tempo a nostra disposizione. Accolgo sempre in maniera favorevole le critiche, a condizione che siano costruttive e non distruttive. Voglio solo esprimere la mia soddisfazione per aver giocato in uno dei migliori campionati del mondo".

Il gioco di Sarri: "Ora siamo completamente in linea con le idee di Sarri e questo è positivo perché mancano solo quattro mesi a fine stagione e non possiamo fallire ora. Se cadi ad inizio stagione, ad Agosto, poi è possibile recuperare. Ma se fallisci ora, il gioco è finito. La Juve è una squadra che può vincere anche se giocano tutti male. I nostri principali rivali per lo Scudetto siamo noi stessi. Con questo voglio dire che se abbiamo fatto così bene finora e all'improvviso qualcuno inizia a vincere titoli al posto nostro è perché noi ci siamo rilassati".

Il sogno: "Vincere la Champions League. Ho giocato nei campionati in cui volevo giocare e ho segnato in quei campionati. La mia carriera è stata fantastica. Non ho nulla da aggiungere o migliorare a parte questo sogno. So che è vietato dirlo ma vogliamo tutti vincere la Champions".