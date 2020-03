Juventus, Higuain tra jolly scudetto e futuro. Ad aprile l'incontro tra l'agente e Paratici

Analizzando il periodo della Juventus, il Corriere dello Sport sottolinea come il jolly di Sarri per il finale di stagione possa essere rappresentato da Higuain. Considerando Ronaldo inamovibile e con Cuadrado sempre più di ritorno alle origini come esterno d’attacco - si legge - il Pipita potrebbe insidiare Dybala in un ballottaggio tra il centravanti di ruolo e il “falso nove”.

Rilancio e futuro - Higuain cerca infatti il rilancio nel rush finale della stagione che sarà decisivo. Per il futuro prossimo della Juve, che conta sui suoi gol, e per il proprio domani. Il suo contratto da 7,5 milioni a stagione scadrà nel 2021 ma è già in agenda un incontro con la società per discutere di ciò che sarà. Accadrà ad aprile, quando il fratello-procuratore Nicolas - che è già stato recentemente a Torino in occasione di Juve-Brescia - incontrerà Fabio Paratici.