© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto raccolto da Tuttojuve.com, la Juventus continua ad aspettare un’offerta per cedere Blaise Matuidi. Tra le squadre interessate c’è il Monaco che però sembra non voler rispettare le richieste dei bianconeri, che per privarsi del centrocampista francese vorrebbero 25 milioni di euro. Possibile un’offerta da 15 milioni di euro.