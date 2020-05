Juventus, il nuovo piano del Barça per Pjanic: cedere Coutinho per pagarlo cash

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Barcellona non ha intenzione di arrendersi sul fronte Pjanic nonostante i no di Arthur allo scambio con la Juventus. Il club catalano ha iniziato a pressare Coutinho affinché trovi una nuova collocazione e che dunque possa portare 80-90 milioni utili per provare ad arrivare agli obiettivi via cash. L'ex Inter piace al Newcastle che presto dovrebbe finire nelle ricchissime mani del principe saudita Mohamed bin Salman, pronto a ricoprire d'oro il mercato internazionale per convincere Pochettino a guidare un progetto vincente in breve tempo. La cessione del brasiliano potrebbe aprire le porte a una nuova trattativa per il bosniaco che non preveda contropartite.