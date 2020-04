Juventus, il piano per il futuro: si riparte da CR7, De Ligt e Bentancur

vedi letture

La Juventus del futuro è pronta a ripartire con alcuni giocatori intoccabili. Su tutti Cristiano Ronaldo. Il portoghese manda continui messaggi d'amore all'ambiente bianconero e vuole portare a termine la sua missione: vincere tutto in Italia, in Europa e nel mondo entro la fine del suo contratto (2022). Stesso discorso per De Ligt: l'olandese ha solo 20 anni, è arrivato in Italia per migliorare ed è sempre più convinto della sua scelta. Lui e Demiral sono considerati dalla società gli eredi di Chiellini e Bonucci. Il capitano bianconero a fine stagione rinnoverà di un anno come l’altro senatore a “scadenza” Gigi Buffon. Alla Continassa sono convinti di proseguire anche con Bonucci e probabilmente sarà così dal momento che il numero 19 si è pentito più volte della fuga al Milan del 2017. Resterà sicuramente anche Rodrigo Bentancur: in questa stagione l’uruguaiano ha compiuto il salto di qualità e nella prossima dovrà prendere per mano la Juventus. Lo riporta Tuttosport.