Juventus, il primato (un po' triste) di capitan Chiellini: ora obiettivo Champions e decimo

Un primato da record costellato però da molti dolori e poche gioie sul campo per il capitano della Juventus Giorgio Chiellini. L'infortunio dopo il gol vittoria contro il Parma, lo ha tenuto fuori per gran parte del campionato e nonostante il lockdown e la stagione allungata, le presenze nel suo nono campionato vinto di fila, sono state solo 4. E' l'unico ad aver contribuito a tutto il filotto di successi, visto che Buffon, prima di tornare, è andato al PSG, Bonucci è andato al Milan e Barzagli si è fermato la stagione passata. Adesso l'obiettivo è quello di ritrovare la forma per l'ossessione chiamata Champions e poi, visto il rinnovo fino al 2021, quello di vincere il decimo scudetto di fila, entrare nella storia del calcio mondiale e terminare la carriera in trionfo. A riportarlo è Il Corriere di Torino.