Juventus, il PSG non molla De Sciglio: nuovo assalto in estate

Il PSG è pronto a tornare alla carica per Mattia De Sciglio. Come ricorda Tuttosport a gennaio il club parigino aveva messo sul piatto il cartellino di Kurzawa per arrivare al terzino bianconero. L'affare non è andato in porto, con Leonardo pronto a tornare alla carica per l'ex Milan durante la prossima finestra di mercato.