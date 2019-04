Juventus, il punto sui terzini: due intoccabili, Marcelo sarebbe il colpo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro della Juventus e passa al setaccio anche la situazione dei terzini. Ci sarà qualche cambiamento, con Fabio Paratici già al lavoro per alzare ulteriormente l'asticella dei bianconeri.

Cancelo e De Sciglio restano, Alex Sandro può partire - Si ripartirà da Joao Cancelo e Mattia De Sciglio. Per entrambi, non ci sono dubbi sulla permanenza almeno per la stagione 2019/20. Dovrebbe restare anche Leonardo Spinazzola, giocatore bloccato a gennaio sul quale la Juventus continuerà a puntare. Può andar via invece Alex Sandro, con la Juventus che spera in offerte da 50 milioni di euro dai club interessati per dar via l'ex Porto.

Marcelo il grande sogno - In entrata, il colpo di mercato sarebbe il brasiliano Marcelo, ma ad oggi non è in corso una vera e propria trattativa. Le alternative sono Darmian del Manchester United e Grimaldo del Benfica.