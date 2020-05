Juventus, il River cerca una via per arrivare a Higuain: Carrascal può essere la chiave

Il River Plate sta cercando un modo creativo per permettersi il lusso di riaccogliere Gonzalo Higuain. L'argentino è in uscita dalla Juventus e tornare a casa pare essere in cima ai suoi piani futuri. L'ingaggio da 7 milioni però non è una possibilità per i Milionarios che dunque dovranno trovare un modo per convincere il Pipita ad accettare una proposta più bassa. Anche con la Juventus dovranno trattare per il costo del cartellino, che però potrebbe essere abbassato con delle prelazioni sui giovani più interessanti come successo per Bentancur nell'affare Tevez. In quest'ottica piace il fantasista colombiano Carrascal ma potrebbe anche non essere l'unico nome. Occhio anche all'opzione che porta alla MLS, visto che da quelle parti ci sono diversi club pronti a investire sull'immagine oltre che sulla tecnica del giocatore juventino. A riportarlo è Tuttosport.