Juventus, il sogno per il centrocampo è Isco ma prima serve chiarezza su Ramsey e Rabiot

Secondo Sport Mediaset, Isco è il grande sogno per il centrocampo della Juventus ma prima di iniziare a trattare il centrocampista del Real Madrid, i bianconeri dovranno decidere il futuro di Ramsey e Rabiot. I due centrocampisti, arrivati a parametro zero la scorsa estate, in caso di cessione potrebbero generare importanti plusvalenze per i conti juventini.