Juventus, in caso di cessione Dybala preferirebbe l'estero all'Inter

Paulo Dybala è insoddisfatto, ma l'idea di uno scambio con Mauro Icardi e il conseguente approdo in nerazzurro non pare stuzzicarlo. Questo, almeno, quando riferisce oggi Tuttosport. È vero che all’Inter ritroverebbe Beppe Marotta e che in nerazzurro avrebbe la certezza di essere titolare e al centro del progetto, ma la Joya, in caso di partenza di Torino, preferirebbe andare all’estero, meglio in Spagna (Real Madrid) che in Inghilterra (Manchester United).