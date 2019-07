Juventus, in serata nuovi contatti col Benfica per Mattia Perin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la brusca frenata arrivata ieri per l'approdo al Benfica di Mattia Perin, secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport, in serata è in programma un nuovo contatto fra il club lusitano e la Juventus, con l'intermediazione di Alessandro Lucci, per prendere una decisione definitiva sul trasferimento dell'ex capitano del Genoa