Juventus, in settimana incontro Paratici-Perinetti per chiudere Romero

Incontro in vista tra il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, e quello del Genoa, Giorgio Perinetti, per discutere del passaggio di Cristian Romero in bianconero. Il club ligure valuta il giocatore 25 milioni di euro e se la trattativa dovesse andare in porto il difensore resterebbe comunque in rossoblù fino a giugno. A riportarlo è il Corriere della Sera.