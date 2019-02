Juventus-James, rapporti ottimi con tutte le parti. Affare da 55 milioni

© foto di Imago/Image Sport

"James, che intrigo". Tuttosport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo per la trequarti della Juventus in vista dell'estate. Il padre di Rodriguez ha aperto all'ipotesi. Le frasi sull'amicizia tra il giocatore oggi in prestito al Bayern e Ronaldo sono importanti, in tutto questo la Juve può contare anche sull'ottimo rapporto con l'agente, Jorge Mendes. La Vecchia Signora ha anche un ottimo feeling con il Real Madrid, proprietario del cartellino: la trattativa potrebbe chiudersi sui 55 milioni di euro.