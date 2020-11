Juventus, Khedira apre all'addio e strizza l'occhio alla Premier: "Sogno da sempre di giocarci"

Sami Khedira forse è davvero pronto per dire addio alla Juventus dopo mesi di tira e molla. Il centrocampista fuori dalle liste della Juventus, ha parlato a Sky Deutschland della propria situazione ma anche del futuro: "L'atmosfera del calcio inglese mi ha sempre impressionato. Se dovesse realizzarsi il sogno di giocare in Premier, sarà un onore per me. Da bambino ho sempre sognato di giocare in quel campionato, l'ho sempre seguito con ammirazione e anche ora lo seguo con attenzione. Sono sempre stato felice di incontrare i club inglesi in Champions League. Lavorare in passato con Mourinho mi è sempre piaciuto, ma ci sono anche tanti altri allenatori con cui sarei felice di lavorare". Una chiara dichiarazione d'amore verso il campionato inglese probabilmente con l'intento di lanciare un messaggio a qualche club in vista di gennaio. Riuscirà il calciatore tedesco ad esaudire questo desiderio e a liberare la Juventus dal suo pesante ingaggio? Ai posteri l'ardua sentenza.