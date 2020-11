Juventus, Khedira deciso a voltare pagina: l'Everton di Ancelotti ci pensa per gennaio

Sami Khedira è pronto a voltare pagina e a rimettersi in gioco dopo che dalla Juventus gli hanno spiegato che non hanno cambiato idea a proposito del suo impiego e dunque che non ci sono margini per rientrare nelle liste tra campionato e coppe. I bianconeri sperano di risparmiare sugli ultimi sei mesi di contratto del tedesco, che equivalgono a circa 5-6 milioni di euro lordi. Sottotraccia, dopo le parole di apprezzamento per la Premier League, qualcosa si è mosso. Carlo Ancelotti lo segue con attenzione ed è pronto a fargli una proposta per portarlo all'Everton a gennaio. La pista è possibile anche se non scontata. A riportarlo è Tuttosport.