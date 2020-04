Juventus, Khedira pensa a finire la carriera negli USA ma non c'è fretta

Fra gli elementi che potrebbero lasciare la Juventus ci sarebbe anche Sami Khedira. Il centrocampista tedesco andrà in scadenza di contratto il prossimo anno e non è escluso possa essere ceduto nella prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il giocatore vorrebbe chiudere la carriera negli Stati Uniti anche se per il momento non c'è nessuna fretta.