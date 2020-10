Juventus, l'addio di Rugani potrebbe bastare per l'assalto a Chiesa: affare da 60 milioni

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbe bastare la cessione di Daniele Rugani alla Juventus per dare l'assalto decisivo a Federico Chiesa. Il difensore andrà in prestito oneroso senza diritto di riscatto ai francesi del Rennes e i bianconeri continueranno a provare a piazzare almeno un altro tra De Sciglio, Khedira e Douglas Costa ma senza l'assillo degli scorsi giorni. Con la Fiorentina l'accordo non è ancora chiuso anche se l'intesa è vicina per un affare che tra prestito e riscatto frutterà ai viola circa 60 milioni di euro. Intanto Pradè ha bloccato Callejon per sostituirlo, proponendogli un contratto biennale con opzione per il terzo a 2,5 milioni più bonus.