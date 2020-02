vedi letture

Juventus, la Spal come prova generale di Champions. Bernardeschi rientra nel tridente?

A Ferrara la Juve ha fatto un punto in due partite, ma la SPAL affidata ora a Gigi Di Biagio - sottolinea il Corriere dell Sera - non è più quella rampante degli ultimi due anni ed è ultima in classifica. Rampante, però, non è nemmeno la Juventus delle ultime tre settimane e la Champions ormai incombe, con le sue folli velocità: urge un netto cambio di passo, perché tra mercoledì a Lione e domenica allo Stadium contro l’Inter, la squadra di Sarri va incontro al primo grande snodo della stagione.

Sorpresa Bernardeschi? - Oltre al ritorno di Ronaldo dopo il pit stop con il Brescia, la notizia del giorno potrebbe essere il rientro di Bernardeschi nel tridente, dopo i timidi esperimenti da mezzala e le faticose esibizioni da trequartista. Considerato che Ramsey è tornato a fare la mezzala e Cuadrado l’esterno d’attacco, la sensazione è duplice: che si sia perso del tempo e soprattutto che i diretti interessati (e quindi la squadra) siano più a loro agio così.