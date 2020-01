Juventus, la strategia di Paratici: Dybala o Rabiot per arrivare a Pogba

Paul Pogba resta il grande sogno della Juventus per la prossima stagione, ormai è chiaro. La novità, riportata questa mattina da Tuttosport, è che i bianconeri potrebbero decidere di inserire una contropartita tecnica per abbassare le pretese del Manchester United.

Due nomi - Sono due, quindi, i profili potenzialmente apprezzabili dai Red Devils: il solito Adrien Rabiot, che a Torino finora non ha convinto, ma anche quel Paulo Dybala che qualche mese fa era già stato un obiettivo di Solskjaer. In questo modo, sottolinea il quotidiano torinese, la Juve potrebbe edulcorare non poco lo sforzo economico per riportare a casa il 'Polpo'.